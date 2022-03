Giulianova, il numero aggiornato dei contagi da Covid-19

L’AQUILA – “L’assessorato alle Politiche sociali e all’Istruzione è pronto a mettere in campo tutte le iniziative per accogliere i bambini e adolescenti profughi dall’Ucraina negli istituti scolastici regionali”. Lo ha ribadito l’assessore regionale Pietro Quaresimale in apertura del tavolo tecnico istituito con i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Abruzzo, Maria Concetta Falivene. “Come primo atto – ha spiegato Quaresimale – chiederemo alle Prefetture regionali il dato numero relativo ai bambini e adolescenti ucraini che sono stati accolti in Abruzzo. È un dato questo dal quale non si può prescindere se si vuole attivare la rete regionale di integrazione scolastica. È chiaro che il lavoro del tavolo regionale s’integrerà con l’attività finora predisposta dal ministero dell’Istruzione, dalla Protezione civile, dalle Prefetture e dall’assessorato alla Sanità. Da parte nostra – ha aggiunto l’assessore – forniremo supporto linguistico e psicologico da parte di specialisti. Dalla riunione di oggi è comunque è emerso un primo dato importante: sono 59 i piccoli ucraini iscritti alle scuole dell’Infanzia e alle scuole primarie abruzzesi e 2 gli studenti iscritti alle scuole di secondo grado. Il dato è ricavato dalla piattaforma che il ministero dell’Istruzione ha attivato a livello nazionale per ogni regione; si tratta, comunque, di un dato in continua evoluzione che si muove con l’andamento degli arrivi in Abruzzo”. Il tavolo regionale si riunirà almeno una volta a settimana con l’obiettivo di fornire soluzioni ai problemi che dovessero sorgere in fase di integrazione scolastica.