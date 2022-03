JESI – Fortissimo scontro tra un’auto e una moto questo pomeriggio, intorno alle 14:45, in via Roma. Una moto ha centrato in pieno un’auto che, ferma allo stop in un punto in cui non si gode di ottima visibilità, si stava immettendo da una traversa sulla strada principale. L’impatto è stato violento ed è avvenuto contro la parte anteriore sinistra dell’automobile. In seguito allo scontro, la parte frontale è stata tranciata via, mentre la moto, insieme al suo conducente, è stata scaraventata a diversi metri dal luogo dello schianto e di essa non è rimasto che un mucchio di rottami.

A bordo dell’auto una coppia di coniugi jesini. Al volante il marito, di 85 anni, mentre la moglie, di 75 anni, viaggiava sul posto del passeggero. Il motociclista invece è un 53enne, anch’egli residente a Jesi.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra l’auto e la moto avvenuto oggi, venerdì 11 marzo, a Jesi, ma in base al racconto dei testimoni, l’auto avrebbe leggermente invaso carreggiata e la moto stava forse procedendo ad elevata velocità. Subito sul posto personale sanitario, per prestare i soccorsi, e la polizia locale, per eseguire i riscontri a chiarire le cause dello scontro.

Il motociclista è stato trasferito all’ospedale di Torrette. Avrebbe riportato diverse contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. «E’ un miracolo che sia vivo, è stato un impatto terribile e il motociclista ha fatto un volo incredibile» commenta stupefatto una persona che ha assistito all’incidente. Sotto shock, ma illesi, invece gli occupanti della vettura. A causa dell’incidente si sono verificati diversi disagiati per gli automobilisti della zona, dal momento che durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area, si sono formate code lunghe centinaia di metri.