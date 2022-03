La Regione istituisce il “Comitato Marche accoglienza profughi ucraini”

SENIGALLIA – Folta partecipazione alla manifestazione “Popoli per la pace” contro la guerra in Ucraina organizzata ieri, domenica 13 marzo, in piazza Roma. Tantissimi gli ucraini residenti nel comune e nell’hinterland che hanno preso parte all’evento, che ha visto la partecipazione anche di diverse associazioni e rappresentanti di varie nazionalità: rumeni, albanesi, croati, ungheresi e bulgari, tutti solidali con la sofferenza del popolo ucraino.

In piazza, tra gli altri, anche due famiglie di rifugiati, arrivati in città lo scorso giovedì 10 marzo. «In Ucraina, soprattutto a Kiev ho famigliari, parenti, amici – dice Yuriy, responsabile di una comunità ucraina, arrivato in Italia 22 anni fa e residente a Roma, dove lavora – questa guerra è inutile come tutte le guerre». La voce si smorza, gli occhi sono pieni di lacrime, tanto che non riesce più proseguire.

Yrina invece è in Italia da 12 anni e vive a Marotta, dove lavora. «Sono venuta in Italia a lavorare e per mandare miei figli a scuola. Il più grande ha imbracciato il fucile subito dopo l’inizio del conflitto –dice in lacrime – non ho notizie da diversi giorni, sono preoccupata, non dormo la notte, non vivo più, mi chiedo se lo rivedrò». Olga è arrivata 9 anni fa, lasciando marito e figli a Kharkiv: «mio marito non lavorava tutti i giorni, i miei figli, due maschi ed una femmina, studiavano e i soldi non bastavano mai, perciò ho deciso di venire in Italia. Mio marito e mio figlio hanno deciso di difendere l’amato paese, non ho pace, li ho sentiti venerdì mattina presto, sentivo le esplosioni».

Natalia in compagnia della sorella e dei figli.

Natalia e Liyua sono partite con un treno stracolmo di loro connazionali in fuga e dicono che per «per poter salvare i nostri figli dalla neve e dal freddo, – 17 gradi, non abbiamo potuto neanche salutare i nostri mariti. Stavano insieme agli altri soldati, disposti a dare la propria vita per il paese». « I nostri figli avevano fame, ma non avevamo niente con noi, finché dopo 3 giorni di viaggio siamo arrivate finalmente a casa di mia sorella che vive a Senigallia – continua Natalia – ma il mio pensiero è sempre lì, dove sta mio marito. Non lo sento dal giorno che siamo partite. Fermate questa guerra, vogliamo vivere libere con le nostre famiglie, ma sappiamo che in tanti si porteranno il dolore dentro per la perdita dei propri cari. Evelina figlia di Natalia, piange, urla «voglio mio papà voglio continuare a giocare con lui».

Tra coloro intervenuti in piazza Roma a Senigallia per la manifestazione “Popoli per la pace”, con poesie, impressioni messaggi e testimonianze, anche il sindaco Massimo Olivetti che ha detto: «la guerra è un delitto, l’essere umano ha il dono dell’intelligenza, ma a volte non la usa. Sono vicino al popolo ucraino, il comune di Senigallia è pronta ad accogliere coloro che fuggiranno da quell’inferno. Ci sono tante famiglie disposte ad accoglierli».