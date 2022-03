Mafie, Ragione Abruzzo: “Trasmettere ai giovani il valore della memoria”

Il primo cittadino del comune truentino, in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha fatto il punto sulla situazione microcriminalità a Martinsicuro: «dobbiamo fare i conti con le problematiche delle terre di confine. Abbiamo implementato illuminazione e videosorveglianza. Spaccio, prostituzione e disordini sono in calo, ma c’è bisogno di maggior controllo».

MARTINSICURO – Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato da S.E. il Prefetto di Teramo, Dott. Massimo Zanni, nei giorni scorsi e svoltosi nel Comune di Roseto degli Abruzzi alla presenza di tutti i sindaci della costa, del Presidente della Provincia di Teramo, del Questore di Teramo Dott. Lucio Pennella e di tutti i vertici delle Forze dell’Ordine il primo cittadino di Martinsicuro Massimo Vagnoni, nel suo intervento ha posto al centro quelle che sono le criticità che interessando il territorio truentino e le azioni messe in campo, in questi anni, dalla sua Amministrazione al fine di porvi rimedio, con particolare attenzione agli episodi di microcriminalità.

“Martinsicuro purtroppo deve fare i conti con tutte le problematiche che interessano, di norma, i cosiddetti “territori di confine” che, sulla fascia costiera, segnano il passaggio tra diverse realtà e sono quindi snodi naturali di collegamento e di transito” ha spiegato Vagnoni. “Se per fortuna non sono presenti fenomeni di criminalità grave, come per buona parte della nostra provincia, non possiamo negare che spesso si registrano casi dovuti soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti, problematiche causate dall’immigrazione clandestina, in particolare risse e scontri tra diverse etnie, e fenomeni legati alla prostituzione che fortunatamente, negli ultimi anni, sono in calo”.

“Sin dal nostro insediamento, di concerto con la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il grande lavoro che svolgono sul nostro vasto comprensorio, abbiamo messo in campo azioni concrete volte alla prevenzione di questi fenomeni” ha sottolineato il primo cittadino. “In particolare abbiamo implementato e migliorato il sistema di videosorveglianza, ridato decoro e potenziato l’illuminazione in aree pubbliche che erano diventate, negli anni, territorio di spaccio e oggetto di atti vandalici, aumentato i controlli da parte delle Forze dell’Ordine”.

“In questi anni abbiamo lavorato per aumentare il senso di sicurezza e tenere sotto controllo il territorio, ma tanto ancora c’è da fare – ha chiosato Vagnoni nel suo intervento – auspichiamo quindi che possa proseguire e crescere la collaborazione con le Forze dell’Ordine, che possa arrivare, in vista dell’estate, maggiore personale e che possano aumentare i controlli perché siamo certi che, un territorio di confine come il nostro, se ben presidiato diventi meno “attrattivo” per chi viene con la volontà di dedicarsi ad attività illecite. Ringraziamo sua Eccellenza il Prefetto di Teramo, il Questore, i sindaci e tutte le autorità civili e militari presenti perché momenti di confronto sono fondamentali per scambiarsi esperienze, spunti e creare utili sinergie per il futuro”.