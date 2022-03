Martinsicuro, la partita finisce in rissa, gli ospiti ironizzano: «non era geopolitica»

MARTINSICURO – La partita disputatasi ieri allo stadio “Tommolini”, valevole per la diciottesima giornata del campionata di calcio di Seconda Categoria, Girone E, tra Sporting Martinsicuro e Gagarin Teramo, è stata sospesa dall’arbitro intorno al settantesimo minuto, perché è scoppiata una furibonda rissa tra i giocatori in campo. Perfino alcuni dirigenti avrebbero invaso il terreno di gioco, per partecipare alla disputa. I carabinieri presenti sul posto, sono intervenuti per dividere i giocatori.

Sembrerebbe che la zuffa sia scoppiata in seguito ad un duro contrasto di gioco e qualche parola pesante, ma non mancano ricostruzioni più elaborate. Secondo alcuni, e la teoria è stata presa per buona anche da alcuni organi di stampa, la rissa sarebbe scoppiata a causa delle divergenze di vedute sul conflitto in corso in Ucraina. In sostanza, gli atleti del Gagarin Teramo sarebbero filo-sovietici e sostenitori di Putin, mentre i giocatori martinsicuresi avrebbero preso posizione in favore dell’Ucraina. La discussione storica e geopolitica quindi sarebbe maturata in campo, durante la partita di calcio.

Una ricostruzione che trova però la smentita della squadra ospite che attraverso i propri profili social, l’ha definita «assurda». La società ha pubblicato un post con cui fornisce la propria versione dei fatti sulla partita sospesa per rissa a Martinsicuro: «Avevamo deciso di rimanere in silenzio e attendere la decisione del giudice sportivo ma la lettura dell’assurda ricostruzione degli eventi apparsa su alcuni siti internet ci ha fatto cambiare idea. È accaduto, infatti, che mentre noi siamo stati zitti fino a stamattina, alcuni tesserati della società ospitante hanno raccontato la storiella che motivo della sospensione sarebbe stata una rissa scaturita per motivazioni, udite udite, geopolitiche. I locali, infatti, ci avrebbero accusato di essere filo-Putin e non riuscendo a batterci sul campo (unica squadra incapace di compiere tale impresa nel campionato in corso) avrebbero deciso di farcela pagare “spezzandoci le reni”. La fantasiosa versione, ovviamente, alcuni “giornalisti” locali l’hanno data per veritiera senza verificare l’affidabilità delle fonti e non hanno perso tempo a pubblicarla. D’altra parte una partita di calcio sospesa non per la solita scazzottata tra giocatori o per la “classica” aggressione all’arbitro ma per una rissa legata alla guerra in corso in Ucraina era una “notizia” che nessun reporter si sarebbe fatto scappare». Il comunicato si chiude con i ringraziamenti al mister ed ai giocatori martinsicuresi che si sono scusati per l’accaduto.