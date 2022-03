Le Nazionali di ciclismo dell’Ucraina ospitate in Abruzzo

TERAMO – Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane ha dato il via a “La nostra anteprima – The cool on the hills“, la seconda edizione dell’anteprima della denominazione “Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG”,con oltre sessanta vini in degustazione, dalle annate 2003 al 2020. In corso alla Sala Ipogea l’appuntamento con la stampa di settore, presenti giornalisti di testate italiane ed estere, tra cui Gruppo Espresso, Veronelli, Slow Wine, Luciano Pignataro, Le Guide di Repubblica, Il Giornale, Rai 2, Food&Wine Italia, Wine News, Panbianco, Wine In Progress, Wine Meridian, VinoNews24, WineMag, La cucina italiana, La città del Vino, Cucina e Vini, Divine Guide, Spirito di Vino, Passione Gourmet, Cronache di Gusto, I Grandi Vini, Wine Blog Roll, Winery Lovers, Winesurf, Vinoway, Il Gusto, Excellence Magazine, Abruzzo Impresa, Virtù Quotidiane. Si continua con le due Masterclass di approfondimento, una degustazione verticale Colline Teramane DOCG guidata da Gianni Sinesi, sommelier di Niko Romito, e una verticale di Pecorino, IGT Colli Aprutini o Controguerra DOC, con la conduzione del giornalista Antonio Paolini, Gruppo Espresso.

L’anteprima prosegue il 6 e 7 marzo con due appuntamenti di degustazione, il primo domenica, già sold out, rivolto agli appassionati e in collaborazione con la Fisar di Teramo. Il secondo, in programma lunedì prossimo, dedicato invece agli operatori economici della regione, ristoranti, enoteche e strutture ricettive, con il supporto della Fondazione Italiana Sommelier, che saranno invitati a provare le nuove annate di Colline Teramane DOCG in una degustazione libera a banchi d’assaggio, dalle ore 10 alle ore 18. Per iscrizioni: cell 392 8495569 (numero whatsapp) – mail: anteprimact@gmail.com

Le aziende del Consorzio in partecipazione dal 2 al 7 marzo: Abbazia di Propezzano, Ausonia, Barba, Barone Cornacchia, Barone di Valforte, Biagi, Centorame, Cerulli Spinozzi, Contucci Ponno, De Angelis Corvi, Emidio Pepe, Fantini, Faraone, Fosso Corno, Illuminati, Mazzarosa, Monti, Montori, Nicodemi, La Quercia, Lepore, Tenuta Terraviva, San Lorenzo, Strappelli, Velenosi.

“La nostra Anteprima” è cofinanziata dal PSR Regione Abruzzo 2014-2020, realizzata con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e del Comune di Teramo. Partner tecnici: Associazione Italiana Sommelier Teramo, Fisar Teramo, FIS Teramo, Istituto Superiore Di Poppa-Rozzi di Teramo, Associazione Qualità Abruzzo, Aria Food – Associazione Ristoratori e Produttori Abruzzesi