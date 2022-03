Tutto pronto per la tappa teramana della Tirreno-Adriatico

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ““NONTISCORDARDIMÉ – OPERAZIONI SCUOLE PULITE” di Legambiente: messa a dimora di alberi, fiori di stagione e piante e coinvolgimento dei ragazzi nella cura e nella salvaguardia degli spazi verdi scolastici. Domani l’evento conclusivo, “un albero per la pace”, con la piantumazione di un ulivo.

TERAMO – L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo ha aderito alla Campagna di Legambiente “NONTISCORDARDIMÉ – OPERAZIONI SCUOLE PULITE”, dedicata non solo alla rigenerazione degli spazi esterni con la messa a dimora di alberi, fiori di stagione, piante officinali etc etc ma anche al coinvolgimento e alla partecipazione dei ragazzi nella cura degli ambienti scolastici. Il progetto è sostenuto dalla Provincia (in questi giorni la squadra di giardinieri è al lavoro con gli studenti) e dal Rotary Club Teramo.

Nell’ampio giardino dell’Istituto sono presenti numerosi alberi di medie dimensioni e alcuni arbusti, in buona parte sempreverdi. In particolare, nell’area situata in corrispondenza dell’ingresso principale della Scuola, si stanno mettendo a dimora alcune specie erbacee ed arbustive officinali di clima mediterraneo, dotate di abbondanti fioriture che attirano gli insetti impollinatori. Queste piante potranno essere utilizzate per lo studio degli oli essenziali in esse contenuti da parte degli studenti della specializzazione in Chimica e Biotecnologie presente presso l’I.T.T. “Alessandrini”.

L’evento conclusivo con “Un albero per la pace”, la messa a dimora dell’Ulivo, pianta simbolo della pace, venerdì 11 marzo 2022, dalle ore 10:00 in poi all’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo in via S. Marino.

L’evento si aprirà con i saluti della Prof.ssa Stefania Nardini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, ai quali seguiranno quelli del presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura, del consigliere delegato all’edilizia scolastica Enio Pavone, del consigliere delegato all’ambiente Luca Corona, del vescovo Lorenzo Leuzzi, del vicesindaco di Teramo, Giovanni Cavallari, della assessora all’Ambiente del Comune, Martina Maranella e dell’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale. Successivamente il Col. Gualberto Mancini, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo, relazionerà sul tema “Verde urbano e sostenibilità ambientale: norme conservative, protezionistiche e di buon comportamento”.