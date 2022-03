Ucraina, 3600 i profughi nelle Marche: in arrivo accordi con strutture ricettive per gli sfollati

MARCHE – Non si ferma l’ondata di arrivi di profughi che dall’Ucraina sono giunti nelle Marche attraverso i canali delle prefetture. A fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi in occasione della videoconferenza del Comitato di accoglienza Marche. Un momento importante per tirare un po’ le somme e consentire alla macchina della solidarietà regionale di fronteggiare uno scenario sociale che è in continuo mutamento, in linea con l’evoluzione stessa del conflitto in corso in Ucraina.

Il dato emerso in occasione dell’incontro è però già piuttosto consistente: 3600 i profughi ucraini giunti in regione, di cui oltre 1700 minori, molti dei quali non hanno un luogo dove soggiornare o, tantomeno, dei mezzi per spostarsi. Proprio a queste situazioni di forte criticità ha rivolto l’attenzione nel corso dell’incontro l’assessore regionale: «stiamo lavorando per definire gli aspetti logistici dei vari scenari che si possono delineare in funzione dell’andamento degli arrivi – ha spiegato Aguzzi – la nostra Protezione Civile provvederà a contrattualizzare alcune strutture alberghiere per provincia, tra quelle segnalate dalle rispettive associazioni di categoria, destinate ad ospitare eventualmente i profughi che non hanno la possibilità di sistemazione presso parenti, conoscenti o associazioni, segnalati dalle stesse prefetture».

La macchina organizzativa regionale però si sta muovendo anche in un’altra direzione: fornire un mezzo per consentire ai profughi provenienti dall’Ucraina sprovvisti di automobile di spostarsi in piena libertà nel territorio delle Marche. A questo proposito è in arrivo un probabile accordo con «i gestori del trasporto pubblico locale per attivare un servizio gratuito nel primo mese di permanenza dei profughi sprovvisti di mezzi autonomi», come chiarito dallo stesso Aguzzi.

Sul fronte dell’accoglienza dei minori rilevante il dato, aggiornato al 28 marzo, fornito dall’ufficio scolastico regionale. Dall’inizio dell’emergenza umanitaria infatti nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado delle Marche, sono stati già accolti 191 fra bambini e ragazzi ucraini, specie nelle province di Macerata e Ancona. Numeri questi destinati inevitabilmente a crescere, richiedendo al sistema di accoglienza della regione di potenziare celermente la sua capacità di risposta.