Ascoli Piceno donate uova di Pasqua e colombe ai profughi ucraini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brusco risveglio questa mattina in autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di San Benedetto e di Grottammare, sulla corsia sud, a causa di un tragico incidente stradale, in seguito al quale una donna è morta. Si trovava alla guida della sua vettura, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un autoarticolato, intorno alle 8:30. In seguito a questo scontro purtroppo la donna ha perduto la vita.

Nessun altro era presente nell’abitacolo al momento dello scontro. La donna in seguiot allo schianto, è rimasta incastrate tra le lamiere contorto del veicolo, pressoché distrutto. Sul posto, oltre al personale sanitario e la Polizia Stradale, anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarla dalla vettura.

Purtroppo però lo schianto è risultato fatale e la donna rimasta coinvolta in un incidente con un camion sulla A14 all’altezza di San Benedetto del Tronto, è morta a causa dell’impatto. Il medico presente sul posto non ha potuto far altro che limitarsi a costatarne il decesso. Una volta trasferita la salma, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Per tutta la durata dell’intervento di soccorso e delle successive operazioni, il traffico ha subito rallentamenti.