Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Lega Italiana Protezione Uccelli e Mountain Wilderness, dopo aver presentato un esposto contro il piano spiaggia presentato dal Comune di Martinsicuro, hanno presentato un ricorso al Tar di L’Aquila per chiederne l’annullamento. Nel mirino degli ambientalisti, due nuove concessioni demaniali, che dovrebbero sorgere in aree protette.

MARTINSICURO – Non si ferma la battaglia delle associazioni ambientaliste impegnate a difendere il biotopo costiero martinsicurese. SOA, Lipu e Mountain Wilderness stanno cercando in tutti i modi di far tornare sui propri passi il Comune, che ha deliberato il rilascio di due nuove concessioni demaniali. Lo scorso lunedì 4 aprile hanno presentato un ricorso al Tar di L’Aquila, con il quale chiedono l’annullamento del piano spiaggia presentato dal comune di Martinsicuro.

Le zone in cui dovrebbero sorgere i nuovi stabilimenti balneari, rendono noto le associazioni, sono caratterizzate dalla presenza di dune, piante rare protette e sono oltretutto le ultime aree di nidificazione del fratino presenti nel territorio martinsicurese. Se la vegetazione è protetta dal 1979 a livello regionale, le aree di nidificazione del fratino, una specie di uccello rara, sono protette invece della Direttiva europea “Uccelli”, sia dalle Convenzioni internazionali di Bonn e di Berna.

«Un fatto cassai grave – commenta la responsabile regionale di Mountain Wilderness Marta Viola – «alla puntuale segnalazione preventiva circa la presenza di sistemi dunali nelle aree dove è stato previsto il rilascio delle nuove concessioni, il consulente esterno del comune ha risposto negando addirittura la loro esistenza, quando basta vedere le immagini dei due siti per rendersi conto. Sul punto le associazioni hanno anche diffidato il comune affinché ritiri in autotutela il piano perché le scelte sono state fatte sulla base di assunti non corrispondenti alla realtà dei fatti». Le fa eco Augusto De Sanctis, consigliere di SOA: «La realizzazione di stabilimenti balneari e l’aumento della pressione antropica determinerebbero la totale distruzione degli ambienti dunali. Il fratino in questi anni è letteralmente crollato numericamente a Martinsicuro, passando da 5 nidi nel 2011 a un solo nido nel 2021. Sono dati che avrebbero dovuto portare a scelte totalmente differenti, perché alla base c’è una gestione ultradecennale degli arenili assolutamente insostenibile, anche a Martinsicuro». «Andando avanti così perderemo anche gli ultimi lembi di sistemi dunali quando invece dovremmo cercare di rinaturalizzare la costa per quanto possibile per cercare di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del connesso innalzamento del livello del mare» è il commento di Stefano Allavena di Lipu.

In base al ricorso al Tar depositato dalle associazioni ambientaliste contro il piano spiaggia del comune di Martinsicuro, le scelte dell’amministrazione comunale cozzano con gli obblighi sancirti dalla Regione, che impongono di proteggere i siti di riproduzione del fratino e gli ambienti dunali.