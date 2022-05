MARTINSICURO – Sarà Simona Lattanzi la candidata che correrà per la carica di sindaco alle prossime Elezioni Amministrative per il centrosinistra. Ieri, sabato 31 aprile, le riserve sono state sciolte con una conferenza stampa, nella quale la candidata non ha presentato punti programmatici, ma le linee guida che saranno presenti nel suo programma. Giovani, ambiente, sociale, territorio, i punti cardine su cui si concentrerà la campagna elettorale.

Simona Lattanzi è la candidata intorno alla quale si raccoglie compatto lo schieramento di centrosinistra, che sfiderà l’attuale sindaco Massimo Vagnoni, il quale correrà per un secondo mandato. Resta in ballo l’incognita terzo polo, ovvero la presentazione di una terza candidatura, quella dell’attuale presidente del Consiglio Comunale Emma Zarroli.

Precedentemente tra le fila di Città Attiva, la candidata Lattanzi sarà supportata dal Partito Democratico, con capolista Giuseppe Capriotti, dalla lista Piazza Grande, con capolista Enzo Pierantozzi e da Europa Verde della capolista Marta Viola. La lista civica che espresse il sindaco Paolo Camaioni non si presenterà alle urne, ma alcuni suoi membri troveranno collocazione in alcune liste elettorali.

Tra i presenti in platea per manifestare il proprio appoggio alla candidatura di Simona Lattanzi, l’assessore regionale del Pd Dino Pepe, il coordinatore Pd della Val Vibrata Paolo Tribuiani e il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, oltre a tre precedenti cittadini martinsicuresi: Sandro De Santis, Ignazio Caputi e Nilde Maloni.

«Sono molto contento, corriamo tutti insieme e abbiamo allestito una bella squadra in vista delle prossime amministrative» commenta a caldo il consigliere comunale Giuseppe Capriotti. «Io vinco comunque. In ogni caso porteremo in Consiglio Comunale le nostre idee per dare un segnale di discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni» afferma Simona Lattanzi, che aggiunge: «Protezione dell’ambiente, valorizzazione del territorio, opportunità per i giovani saranno al centro delle nostre politiche».