Auto piomba nel cortile di un asilo a L’Aquila: quattro bambini feriti

Un’auto parcheggiata in discesa si è messa in marcia ed ha terminato la propria corsa nel cortile di un asilo, dopo aver sfondato la recinzione, travolgendo e ferendo quattro bambini. Uno sarebbe in gravi condizioni.

L’AQUILA – Incidente che ha dell’incredibile alla scuola dell’infanzia 1 Maggio di L’aquila. Questa mattina, mentre alcuni bambini stavano giocando nel cortile, un’auto ha sfondato la recinzione dell’asilo, travolgendoli. Quattro i piccoli rimasti feriti, dei quali uno in condizioni serie. A bordo dell’auto non vi era nessun, dal momento che si è messa in marcia dopo che era stata parcheggiata in discesa. Forse ha ceduto il freno a mano, o forse non è stato proprio inserito, ma al momento non è ancora stata accertata la causa che provocato l’incredibile incidente.

Un momento delicatissimo che le maestre hanno cercato di gestire al meglio, sia prestando soccorso ai giovanissimi rimasti coinvolti, sia provando a rassicurare gli altri che hanno assistito alla scena. Il personale sanitario del 118 e i volontari di Protezione Civile, si sono preoccupati di proteggere da occhi indiscreti il momento in cui i bambini travolti dall’auto sono stati caricati sull’ambulanza che li ha trasferiti in ospedale.

Le insegnanti hanno affermato che hanno provato, nei limiti del possibile, a minimizzare la vicenda per non lasciare troppi strascichi nei piccoli e che sarà molto importante lavorare affinché non rimangano traumatizzati da quello che hanno visto.

«Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione» ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, commentando la notizia dell’auto che ha travolto quattro bambini in un asilo a L’Aquila.