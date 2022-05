Auto su asilo, dimessi i gemellini ricoverati all’Aquila

GIULIANOVA – Christian De Sica e Pino Strabioli, Biagio Izzo, Giusy Ferreri, Ernia, Mannarino, Edoardo Vianello. Sono questi i nomi di punta del calendario delle manifestazioni turistico-ricreative presentate questa mattina, in sala consiliare, dal Sindaco Jwan Costantini e dall’ assessore Marco Di Carlo. Presente alla conferenza stampa, anche il consigliere Matteo Carpineta. Ai giornalisti sono stati illustrati gli appuntamenti principali e gli spettacoli di maggior richiamo. Molto altro si aggiungerà a breve. Le iniziative culturali, ad esempio, saranno presentate in una conferenza stampa ad hoc.

Ampio risalto è stato dato, nel cartellone, ai grandi eventi sportivi. Sabato prossimo, non a caso, Giulianova ospiterà per la seconda volta la “Gara nazionale di Triathlon”, oltre ad un torneo internazionale di Beach Tennis. Ancora sabato 28, vedrà il via il Festival Internazionale delle Bande musicali, che si concluderà domenica 5 giugno.

Il 30 luglio sarà ospite di Giulianova Christian De Sica con “Una serata tra amici”, accattivante monologo sulla scia dei ricordi, della musica e del cinema, ben orchestrato dal sempre gradevolissimo Pino Strabioli. Musica dal vivo, invece, il 14 agosto, grazie al concerto (gratuito) di Giusy Ferreri in piazza del Mare. L’esibizione nasce dalla collaborazione tra il Comune e il comitato Festeggiamenti in onore della Madonna del Portosalvo. Con la parrocchia della SS Annunziata, invece, è stato organizzato il concerto di Edoardo Vianello, previsto il 4 settembre. Musica per i più giovani, il 24 agosto, data dell’esibizione di Ernia, e, il giorno successivo con l’attesa performance di Mannarino. Il 21 e il 23 luglio saranno i giorni del Primo Carnevale giuliese, una iniziativa che riscosse, nella sua versione invernale, un successo inaspettato e che si candida ad essere un’appuntamento fisso, una vera festa dei quartieri, nei quartieri . Dall’8 all’11 settembre si terrà invece la “Vucciria”, l’evento legato alla cucina di strada siciliana inizialmente fissato per Pasqua. Si riderà invece con la comicità di Biagio Izzo e con il suo spettacolo, in calendario il 5 agosto. Tanti gli appuntamenti che saranno annunciati ed illustrati volta per volta: dal Campionato italiana di Foot Volley ( 17 luglio) al Concerto all’ alba del 10 luglio, dalle sfilate al cabaret, dalla lirica ai concorsi di bellezza.

Tutti i sabato, intrattenimento in piazza del Mare grazie a Giulia, la mascotte cittadina che parla del territorio, divertendo. Un bus navetta condurrà i turisti in centro storico per tour guidati settimanali, mentre un trenino scoperto permetterà di spostarsi facilmente da nord a sud.

“Ringrazio l’ Amministrazione comunale, l’assessore Marco Di Carlo, gli uffici, le associazioni, i comitati – ha detto il Sindaco Jwan Costantini – Un ottimo lavoro per un risultato di sicuro all’altezza. Sono particolarmente orgoglioso dei grandi eventi sportivi, che hanno già dimostrato di saper catalizzare l’attenzione di centinaia di persone, in termini di visite e soggiorni. Lo sport, inoltre, si dimostra un grande strumento per l’educazione e la maturazione dei ragazzi. Fare turismo formando le coscienze ed i caratteri è un’opportunità che ci convince e che stiamo cogliendo appieno.”

“Il programma, di cui stamattina abbiamo illustrato le linee e le scadenze fondamentali – gli ha fatto eco l’assessore Marco Di Carlo – è stato preparato con cura. A lungo pensato, è stato presentato con ampio anticipo perché si possa darne massima diffusione. Sono certo che piacerà ai giuliesi e ai turisti. Per tutti abbiamo pensato un’occasione di svago, di ascolto, di movimento e intrattenimento. A questi appuntamenti altri si aggiungeranno, a formare un cartellone che centrerà gli obiettivi e farà davvero di questa estate “una bella estate””.