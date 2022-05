PESARO-URBINO – Nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 748, all’altezza della località Chiusa di Ginestreto, per prestare soccorsi agli automobilisti rimasti coinvolti in un incidente stradale. Quattro le auto che si sono scontrate, per dinamiche ancora da accertare. Una di esse, quella che ha riportato danni maggiori, si è anche ribaltata.

Sul posto, insieme alle fiamme galle, anche gli uomini della Polizia stradale, per eseguire i rilievi e gli accertamenti del caso, ed il personale sanitario del 118, per prestare soccorso ed accompagnare in ospedale gli automobilisti, i quali hanno riportato qualche lesione e ferita. Le loro condizioni tuttavia, non hanno destato particolari preoccupazioni ai medici.

Successivamente, i Vigili del fuoco hanno provveduto a sgomberare la sede stradale e mettere in sicurezza l’area dove si è verificato l’incidente stradale ieri sera, martedì 2 maggio, in località Chiusa di Ginestreto, in provincia di Pesaro.