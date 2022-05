MARTINSCIURO – «Dopo diverse settimane di riflessioni e di incontri operativi, tenuti sia all’interno dell’Associazione che al cospetto del raggruppamento Piazza Grande, Città Attiva è arrivata a malincuore alla decisione di non partecipare direttamente alle Elezioni Amministrative del 12 giugno prossimo» recita così l’incipit del comunicato stampa con la quale Città Attiva ha sciolto le riserve sulle prossime elezioni a Martinsicuro.

L’associazione, attiva sulla scena politica martinsicurese dal 2007, espresse il sindaco Paolo Camaioni, in carica nel quinquennio precedente all’attuale Amministrazione uscente, e alla scorsa tornata elettorale arrivò al ballottaggio.

Sulle schede elettorali alle prossime Amministrative dunque, non comparirà il simbolo di Città Attiva, ma gli elettori potrebbero trovare comunque il nome di alcuni suoi componenti, ai quali è stata lasciata totale libertà di scelta delle liste in cui candidarsi.

Un passaggio della nota con cui Città Attiva ha comunicato che non correrà alle prossime Elezioni Amministrative a Martinsicuro, è dedicato alla candidatura di Simona Lattanzi, precedentemente tra le fila del gruppo: «non è stata deliberata in seno a Città Attiva, ma risponde ad una scelta del Gruppo Piazza Grande, cui la nostra ex associata ha dato la sua adesione. Siamo certi che in questa contesa darà il suo meglio per contrastare il sindaco uscente».

In merito alle motivazioni che hanno spinto i membri dell’associazione a maturare questa scelta, è stato spiegato che esse sono di varia natura, ma che su tutte ha pesato il ritorno «anima e cuora alle nostre attività lavorative» dopo le esperienze in Amministrazione, «che ha generato piccole disaffezioni alle questioni amministrative, soprattutto per chi è spesso fuori città e non riesce a vivere appieno le dinamiche del territorio».

Il gruppo tende a chiarire però, che non si conclude qui la sua esperienza politica. «Se per una volta si decide di rimanere fuori dalla contesa elettorale, cercando di portare nuova linfa, sia in termini di idee che di persone alla nostra causa, la cosa non deve essere vista come un dramma, ma semplicemente come un percorso fisiologico di crescita e cambiamento. Per essere una voce critica di di una compagine amministrativa non è necessario a tutti i costi ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale, ma si può esercitare questa funzione osservando attentamente che tutto quello che viene sbandierato in campagna elettorale, poi trovi il giusto riscontro operativo. Il nostro è un arrivederci, non un addio. Ad maiora semper».