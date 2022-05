Costa dei Trabocchi Fest, Noyz Narcos e Carmen Consoli in concerto il 3 e 4 agosto

Bene la qualità delle acque e le infrastrutture nelle località rivierasche delle regioni Marche e Abruzzo, che si vedono entrambe assegnare nuove Bandiere Blu.

TERAMO – La Fondazione per l’educazione ambientale, Fee, ha diramato l’elenco dei Comuni che quest’anno potranno far sventolare il tanto agognato vessillo che certifica una buona qualità delle acque del mare, ma anche la presenza di infrastrutture e strutture ricettive di primo livello. Aumentano le Bandiere Blu in tutto lo Stivale e Abruzzo e Marche non fanno eccezione: 210 i Comuni premiati, 9 in più rispetto all’anno scorso.

Per le new entry abruzzesi e marchigiane in realtà, non si tratta della prima volta che viene loro conferito questo riconoscimento. Le Bandiere Blu che ritornano a sventolare in Abruzzo e nelle Marche saranno ad Alba Adriatica e Porto Recanati.

In Abruzzo, 14 i Comuni premiati: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, in provincia di Teramo; Pescara; Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti; Villalago e Scanno in provincia di L’Aquila.

Tre comuni in più, 17, nelle Marche: Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino; Senigallia, Ancona, Sirolo e Numana, in provincia di Ancona; Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche, in provincia di Macerata; Altidona, Pedaso e Fermo; Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno.

Le Bandiere Blu certificano che in Abruzzo e nelle Marche c’è un bel mare, ma non soltanto. Per ottenere il vessillo infatti, la qualità delle acque non basta. Vi è tutta un’altra serie di criteri, inerenti alla sostenibilità ambientale, che vengono presi in considerazione, come la qualità delle spiagge, la gestione dei rifiuti, le strutture ricettive e balneari, la pesca ed altri fattori ancora. tutte le mete rivierasche che ottengono la Bandiera Blu sono soggette a verifiche e controlli durante la stagione estiva, per confermare il rispetto dei parametri stabiliti.