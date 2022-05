Fano, incidente stradale: estratti i due conducenti

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21.15 circa lungo la Strada Nazionale Flaminia tra i Comuni di Lucrezia e Cucurano per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrate frontalmente. La squadra di Fano intervenuta con due autobotti ha provveduto ad estrarre i conducenti dalle due vetture mediante attrezzatura specifica, per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto, i quali hanno predisposto il trasporto in eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. I VVF hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.