Francavilla, in arresto per espiazione pena: 9 anni e 6 mesi di reclusione

Uno Studio sequestrato e sanzioni complessive per oltre 42 mila euro. Tra le violazioni segnalate carenze igienico-sanitarie e tecnologiche, mancanza di autorizzazioni e assenza di qualifiche professioni riconosciute.

PESCARA – I carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito un’ispezione su vasta scala, finalizzata alla verifica delle conformità degli studi di Medicina Estetica, che ha interessato 61 centri sparsi in tutto Abruzzo. In quarantaquattro di essi sono state segnalate violazioni. Uno studio è stato sequestrato, cinque medici sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, trentanove segnalati alle autorità sanitarie e in totale sono state cinquantaquattro le sanzioni amministrative, per un totale complessivo di 42 mila euro.

Lo scopo dei Nas era accertarsi che negli studi di Medicina Estetica d’Abruzzo, fossero rispettate tutte le norme igienico-sanitarie, che i dottori fossero in possesso delle autorizzazioni e delle qualifiche necessarie e che fossero rispettati gli standard qualitativi per quanto concerne l’equipaggiamento e le attrezzature mediche impiegate. Nella maggior parte degli studi ispezionati, non era così.

La Medicina Estetica è una branca che ha come oggetto di studio, terapia micro-invasive e non invasive, per risolvere inestetismi e difetti estetici. Tra i trattamenti più noti il filler, il botox, il prp e la biorivitalizzazione. Tutte pratiche relativamente semplici e rapide da eseguire, che quindi ben si prestano ad una somministrazione abusiva.

Le violazioni riscontrate da carabinieri riguardano in particolare le carenze igienico-sanitarie degli ambienti in cui tali trattamenti venivano eseguiti, ma anche la mancanza di autorizzazioni e di qualifiche professionali riconosciute. In particolare, un dottore di Pescara, medico chirurgo specializzato in ematologia, è stato denunciato e i locali in cui riceveva i pazienti è stato posto sequestro insieme alle attrezzature che custodiva, dal valore di circa 600 mila euro, perché non rispettavano i requisiti di legge previsti.