I pescatori di San Benedetto protestano contro il caro gasolio: bloccati i tir diretti al mercato ittico

ASCOLI PICENO – Tremendo incidente stradale ieri sera, giovedì 19 maggio, sulla Salaria inferiore, all’altezza della Casa del Fanciullo. Poco dopo le 23:30, una moto ed un furgone si sono scontrati frontalmente. Purtroppo, l’uomo alla guida del mezzo a due ruote ha perduto la vita. Sono ancora da accertare le cause dello schianto frontale in seguito al quale è morto il ragazzo di 34 anni, originario del Vallata del Tronto, ieri sera ad Ascoli.

L’impatto è stato molto forte ed ha anche procurato anche un allarme incendio, dal momento che dal motociclo è fuoriuscito un grosso quantitativo di benzina, che ha ricoperto la carreggiata.

Purtroppo per il trentaquattrenne non c’è stato nulla da fare e quando sono arrivati, i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Feriti invece gli occupanti del furgone, che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale.

Sulla dinamica del violentissimo schianto frontale tra la moto ed il furgone, in seguito al quale un ragazzo di 34 anni è morto, indagano i carabinieri di Ascoli, giunti sul posto per i rilievi e i primi accertamenti. Insieme a loro, i vigili del fuoco, che oltre a prestare soccorso alle persone rimaste ferite e ad affidarle al personale sanitario del 1118, hanno provveduto alle azioni di messa in sicurezza del luogo dell’incidente.