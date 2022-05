Pesaro, incendio in capannone deposito di monopattini elettrici

FALCONARA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 09.00 circa lungo la SS.16 nel Comune di Falconara Marittima (AN), per un incidente stradale tra un autoarticolato ed un’autovettura. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’auto con tecniche specifiche, per poi affidarla alle cure dei sanitari i quali successivamente hanno trasportato la paziente con l’Eliambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. I VVF hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.