PESCARA – Ryanair punta sempre più sull’aeroporto d’Abruzzo: la prossima estate sarà raggiunto il record operativo con 100 voli settimanali, 20 in più rispetto al 2019 e al periodo pre pandemia, con 15 rotte di cui due nuove come Manchester e Memmingen. Lo ha annunciato a Pescara Mauro Bolla, Country Manager Italy di Ryanair.

“Se Ryanair ha deciso di puntare ancora di più su Pescara – spiega il presidente della Regione, Marco Marsilio – è grazie al lavoro portato avanti dalla Saga insieme alla Regione in questo ultimo periodo. Ryanair ha trovato terreno fertile in questo scalo e ha così deciso di puntarci. Abbiamo anche annunciato l’approvazione di Enac in conferenza dei servizi per l’ok all’allungamento della pista e dunque possiamo guardare avanti con fiducia considerando che nel periodo della pandemia c’era stato come in tutti gli aeroporti, anche in quello di Pescara un calo di passeggeri del 72,9%. Ora però guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo per raggiungere il target di transiti che ci siamo prefissati per arrivare ad un milione”.

Secondo il manager della Ryanair Bolla “siamo qui a festeggiare la più grande estate di sempre con la ripartenza dopo due stagioni caratterizzate dal Covid. Il network di Pescara prevede voli nazionali e tanti internazionali e dunque business e vacanze. Ribadiamo il nostro impegno per questo aeroporto dove abbiamo una macchina di base che sviluppa 500 posti di lavoro di cui 30 diretti per ribadire l’importanza per questo territorio che ci ha dato tanto. Solidarietà finanziaria e tariffe convenienti. Sono queste le nostre prerogative. Chiediamo al Governo di supportare il turismo ed eliminare la tassa sul turismo”.

Il presidente della Saga Vittorio Catone ha aggiunto che “nella Summer 2022 partiamo con il piede giusto visto che i numeri di aprile sono migliori rispetto al 2019. C’è un importante segnale di ripartenza e grazie a questa sinergia con Ryanair su cui contiamo fortemente. Abbiamo 19 destinazioni connesse e speriamo in una gran bella estate”. Le destinazioni Ryanair da e per Pescara sono: Manchester, Memmingen, Londra, Düsseldorf, Torino, Bergamo, Barcellona, Alghero, Varsavia, Praga, Cracovia, Trapani, Malta, Bruxelles, Bucarest.