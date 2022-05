Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 di fronte la costa di San Benedetto del Tronto

Oltre 20 weekend di screening gratuiti da Giugno a Novembre per prevenire l’insorgenza di malattie croniche. Con questo obiettivo torna per il 2022 il Tour della Salute, un percorso che toccherà quest’anno 12 piazza italiane, da San Benedetto del Tronto a a Verona, passando Termoli, Torino, Bergamo, Pescara, Monopoli, Perugia, Ferrara, Matera, Napoli e Latina.

Il ritorno del celebre “Giro d’Italia della Salute” si carica quest’anno di un significato ulteriore: la pandemia ha infatti determinato una drastica riduzione, certificata da tutti gli indicatori ufficiali, delle attività diagnostiche e terapeutiche non soltanto di tumori ma anche di importanti patologie croniche, potenzialmente invalidanti.

Alla difficile accessibilità dei pazienti in ambulatori e ospedali si è unito l’isolamento e l’aumento di inattività fisica. Il Tour della Salute che parte a San Benedetto del Tronto ambisce dunque a segnare un cambio di rotta, nel segno della ripresa delle attività di diagnosi precoce e prevenzione di malattie come l’ipertensione o il diabete.

Per far questo in ogni piazza sarà posizionato un Truck Hospitality, dotato di 5 ambulatori, all’interno dei quali sarà possibile sottoporsi a esami quali la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa e dell’udito. Medici specialisti appartenenti alla Sid (società italiana di diabetologia) e alla Siprec (società italiana per la prevenzione di malattie cardiovascolari) saranno a disposizione per fornire consulti e informazioni sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio-metaboliche.

Altra novità indotta dalla pandemia sarà la presenza, in ogni piazza, di uno sportello di ascolto psicologico, con l’obiettivo di rispondere al crescente numero di disturbi registrati nella fase pandemica e post pandemica.

«Dopo due anni di pandemia, ha detto il presidente del comitato scientifico del Tour della Salute Giuliano Lombardi, e il brusco stop ai molteplici aspetti della prevenzione, finalmente il tour torna in campo per fornire risposte concrete alle esigenze della popolazione». «Sensibilizzare le persone al tema della prevenzione, che è un valore da trasmettere con tutte le energie, ha quindi aggiunto Salvatore Butti, General Manager di Eg Stada Group, è il nostro più grande obiettivo».