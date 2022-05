PESCARA – Dopo alcuni avvistamenti, la notizia era stata data quasi per certa su alcuni giornali, non soltanto locali: “Sheva” comprerà il Pescara. Idea affascinante e suggestiva, ma che non trova riscontro fattuale. Andriy Shevchenko non si trovava in Abruzzo per comprare la squadra di calcio di Pescara, ma per sottoporsi ad una visita oculistica, presso un luminare del campo, a Chieti.

L’ex Pallone d’Oro, che in passato ha vestito le casacche di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea, ora segue la carriera da allenatore e ha da poco retto, senza troppe fortune, la panchina del Genoa.

Non poteva certamente passare inosservata la presenza del campione ucraino Shevchenko in città, che ha fatto sognare i tifosi del Pescara per qualche giorno, anche grazie alle tesi giornalistiche che corroboravano queste ipotesi. Ieri pomeriggio, dopo aver assaggiato le specialità locali a pranzo, è ripartito con un volo in direzione Milano, poco prima delle 16.