Weekend di controlli a tappeto a Teramo: un arresto, una denuncia, diverse sanzioni e quattro patenti ritirate

ALBA ADRIATICA – I più talentuosi prospetti della pallavolo di tutto il Paese, si sfideranno nei palazzetti della Val Vibrata per le finali nazionali di volley under-19 maschile. 236 atleti di 28 squadre provenienti da tutta Italia, si daranno battaglia dal 24 al 29 maggio a Martinsicuro, Colonnella, Tortoreto e Mosciano Sant’Angelo, per aggiudicarsi un posto nella finale scudetto, che si disputerà ad Alba Adriatica.

Cesare Di Felice, promotore dell’evento, Fabio Di Camillo, Presidente Comitato Regionale Fipav, e Chiara Di Iulio, campionessa e consigliere federale Fipav

Oggi alla Sala Consiliare del Comune di Alba Adriatica, alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, gli amministratori dei Comuni coinvolti, gli enti promotori, le associazioni sportive che hanno collaborato e i membri della Federazione pallavolo, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per il clima di grande collaborazione e cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti. Oltre al sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, erano presenti i primi cittadini di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e di Mosciano Sant’Angelo, Giuliano Galiffi, mentre il consigliere con delega allo sport, Domenico Di Marino, ha portato i saluti del Comune di Tortoreto. Il consigliere Emiliano Di Matteo ha portato i saluti della Regione Abruzzo, mentre la Fipav era rappresentata dal Presidente del Consiglio Regionale Fabio Di Camillo e dal consigliere, e pluripremiata campionessa di pallavolo, Chiara Di Iulio. Sono intervenuti inoltre, lo storico dirigente dell’Iseini Volley-Alba Adriatica Riccardo Iacono e il responsabile del comitato promotore dell’evento Cesare Di Felice.

Fejsal Iseini e Riccardo Iacono, main sponsor e dirigente dell’Iseini Volley Alba Adriatica

Tutti, hanno messo in evidenza come la vera chiave di volta, oltre al grande impegno profuso, sia stata l’intesa e la collaborazione a tutti i livelli. Un gioco di squadra che ha permesso di arrivare ad allestire un evento che darà lustro a tutto il territorio, non solo quello costiero. Una grande opportunità per tutto il comparto ricettivo per mettersi in mostra, ma anche un premio agli sforzi già compiuti. L’approdo delle finali di volley under-19 maschile in Val Vibrata infatti, non rappresenta un unicum, ma arriva a poca distanza dalle finali under-16 del 2019. Segno che gli impianti sportivi e le strutture ricettive presenti sul territorio, hanno dato garanzie alla Fipav, che quindi ha confermato la propria fiducia.

Nei prossimi giorni sarà definito il tabellone degli eventi, ma c’è già grande attesa per le partite, che si preannunciano avvincenti e spettacolari. Gli addetti ai lavori hanno tutti scommesso sul fatto che in campo si vedrà un elevatissimo livello tecnico e sono diversi gli osservati speciali in ottica futura, soprattutto per il giro della Nazionale. Appuntamento dunque dal 24 al 29 maggio nei palazzetti della Val Vibrata per le partite delle fasi finali nazionali di volley under-19 maschile.