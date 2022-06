Charter nautico ad Ancona, il reparto Aeronavale della GdF scopre noleggi abusivi e illeciti fiscali

ANCONA – Nell’ambito di controlli specifici all’attività nautica da diporto, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona ha scoperto noleggi abusivi di imbarcazioni da diporto, il cosiddetto charter nautico, nonché irregolarità dal punto di vista tributario.

In particolare, sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle, sono finite una persona residente in Italia e una società operante sempre nel territorio nazionale, che negli ultimi 5 anni hanno svolto attività di charter nautica, in Italia e all’estero. Le verifiche dei finanzieri hanno fatto emergere alcune discrepanze tra quanto attestato nella documentazione presentata e le informazioni conservate nella banca dati in uso al Corpo, che hanno mostrato un utilizzo distroto della nromativa fiscale in materia e l’uso improprio delle imbarcazioni da diporto.

La Guardia di Finanza ha poi disposto approfondimenti di natura tributaria, dal momento che la persona fisica non risulta aver presentato alcuna dichiarazione fiscale, mentre la società avrebbe ottenuto illecitamente vantaggi di natura fiscale, dichiarando di operare al di fuopri delle acque territoriali dell’Unione Europea.

Alla persona in oggetto, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona ha consegnato 6 verbali, relativi ad altrettanti noleggi abusivi di imbarcazioni da diporto, per un totale complessivo di 22 mila euro.