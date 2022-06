MARTINSICURO – Per esprimere la propria preferenza alle prossime elezioni comunali, è necessario scrivere il nome del candidato, o della candidata, o di entrambi, a cui si vuole affidare la propria. Sembra scontato o banale ripeterlo, eppure non è così e circola ancora molta confusione tra gli elettori su come esprimere le proprie preferenze alle Elezioni Amministrative.

Specie nel caso in cui il nome di un candidato compaia anche nel simbolo della lista. Il caso, ad esempio, è stato portato alla luce nei giorni scorsi a Martinsicuro da Alduino Tommolini, attuale assessore al Bilancio e candidato consigliere comunale. Dal momento che il suo nome appare sul simbolo della lista con cui si presenta, in molti gli hanno chiesto se bastasse apporvi sopra la croce, per esprimere la preferenza. Una confusione su cui, tramite i suoi canali social, il candidato si è affrettato a fare chiarezza.

Per sgomberare il campo da possibili dubbi dell’ultimo minuto, riportiamo le modalità di voto indicate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, su come esprimere le proprie preferenze alle Elezioni Amministrative. Nei comuni superiori ai 15 mia abitanti, come nel caso di Martinsicuro, è possibile:

tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, ovvero il 50% +1 dei consensi. Qualora nessun candidato raggiungesse tale soglia, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, domenica 26 giugno. Ricordiamo che per votare è necessario recarsi al proprio seggio muniti di documenti di identità e tessera elettorale.