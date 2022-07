Covid-19, da domani in Abruzzo nuova organizzazione per l’assistenza domiciliare ai pazienti positivi

BRUXELLES – «Ho avuto il piacere di un incontro a Bruxelles con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola – afferma il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio, che commenta – Persona preparata, giovane che sta dando grande dinamicità al Parlamento Europeo. La sua solidarietà attiva a favore dell’Ucraina e la voglia di posizionare la Ue come organismo più vicino ai cittadini e ai territori sta dando ragione sull’intesa raggiunta sul suo nome anche dal Gruppo ECR». Lo ha dichiarato oggi a Bruxelles il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, prima dell’inizio dei lavori della sessione plenaria del Comitato delle Regioni.

Nel corso della sessione plenaria, Marsilio ha anche avuto ufficialmente l’investitura per il suo mandato di Presidente del Gruppo ECR nel Comitato delle Regioni. E’ la prima volta nella storia del Comitato che un Presidente della Regione Abruzzo viene nominato Presidente di un Gruppo politico. «Oggi è il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nell’ambito del Comitato delle Regioni. È per me un privilegio e un onore poter guidare questo gruppo. Già a novembre, – ha anticipato Marsilio- ospiteremo all’Aquila le giornate di studio del gruppo ECR, portando delegati da tutta Europa per discutere di coesione, ricostruzione, politiche europee e soprattutto per discutere dei problemi dei cittadini».

«Un onore e un privilegio guidare il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nel Comitato delle Regioni. Noi portiamo avanti il “realismo europeo”, smentendo le chiacchiere di chi dice che siamo anti europeisti, o che vogliamo distruggerla – ha affermato Marsilio – Noi siamo per un’Europa migliore e più vicina ai cittadini, che valorizzi le comunità locali. Non vogliamo una deriva autoritaria e una centralizzazione del potere tecnocratica».

Tra gli altri argomenti toccati da Marsilio a Bruxelles, dopo l’incontro con la Presidente Metsola, il lancio dell’alleanza per il settore automobilistico, “Automotive”, di cui fanno parte 22 regioni europee, tra cui Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Veneto e le strategie europee per le auto elettriche: «abbiamo importanti fabbriche nella Val di Sangro e siamo preoccupati che questa corsa verso l’elettrico stia andando incontro a problematiche che non sono state debitamente valutate, come posti di lavoro e sostenibilità. Rischiamo di passare da una dipendenza energetica dalla Russia, a una dipendenza energetica e tecnologica alla Cina. Riflettiamo su come affrontare questa transizione, senza perdere migliaia di posti lavoro».

Infine una battuta sull’accoglienza dei profughi ucraini negli strutture abruzzesi: «abbiamo migliaia di persone alloggiate negli alberghi ed abbiamo anticipato noi come Regione i fondi necessari. Questo spiega ancora una volta il ruolo fondamentale delle regioni, che deve essere compreso, rispettato e valorizzato sia dai governi nazionali che nell’ambito del rapporto con l’Unione Europea»