Dramma nella notte a Jesi: camionista muore carbonizzato dopo un incidente

JESI – Tragico incidente sul lavoro avvenuto la notte scorsa, 31 maggio, in via Fontedamo a Jesi. Massimo Vido, autotrasportatore di 40 anni impiegato in un’azienda logistica della Basilicata, ha perduto la vita dopo un schianto avvenuto nel sottopasso che incrocia la linea ferroviaria Ancona-Roma. L’autista, stava trasportando componenti per trattori destinati agli impianti della New Holland. Non è stato l’impatto avvenuto a Jesi a risultare fatale al camionista lucano, il quale e è morto carbonizzato a causa di un incendio scoppiato negli attimi subito successivi. Dopo lo scontro infatti, il mezzo su cui viaggiava ha preso fuoco e le fiamme non gli hanno lasciato scampo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma il camion andato a fuoco nella notte a Jesi, poco prima che il rogo divampasse, ha colpito un pilone di cemento all’interno del sottopasso. Le fiamme hanno subito avvolto l’abitacolo in cui si trovava Vido, impedendogli ogni tentativo di fuga. Drammatici i momenti in cui la vittima, disperata, gridava e invocava l’aiuto dei residenti scesi in strada, i quali non hanno potuto far altro che allertare i soccorsi, che però sono arrivati troppo tardi. Massimo Vido dunque, camionista quarantenne, è morto carbonizzato per strada a Jesi sotto agli occhi attoniti dei testimoni.

Quando i Vigili del Fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme ed hanno domato il rogo, hanno estratto dalla carcassa del camion i resti carbonizzati dell’autotrasportatore. Successivamente hanno compiuto le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della zona, durante le quali il traffico ferroviario ha subito rallentamenti.