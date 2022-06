GdF Macerata: eseguita ordinanza di carcerazione nei confronti di un soggetto condannato per spaccio di sostanze stupefacenti￼

ANCONA – L’incidente, la paralisi, il dolore, la degenza, la battaglia legale, la disputa con l’ospedale ed infine, il conto da pagare. L’agonia di Mario, quarantatreenne marchigiano, non è ancora finita. Dopo che è stato individuato il farmaco con cui Mario, nome di fantasia, porrà fine alle sue sofferenze, l’azienda sanitaria ha presentato il conto per l’acquisto dello stesso e delle apparecchiature necessarie al suicidio medicalmente assistito, 5 mila euro.

Non si tratta dell’ennesimo tentativo di rimandare la questione da parte della Asl, piuttosto di un vuoto legislativo che va colmato. La legge sul suicidio assistito non c’è, pertanto lo Stato non può farsi carico delle spese. In sostanza, se Mario vuole morire, dopo aver ottenuto il via libera al suicidio assistito, deve pagare di tasca propria.

Non una cifra irraggiungibile, ma nemmeno irrisoria, che comunque è stata raccolta in tre ore, giusto il tempo di allestire una raccolta fondi da parte dell’Associazione Luca Coscioni. In realtà, il denaro raccolto è perfino di più e la somma in eccesso sarà utilizzata per sostenere la campagna sull’eutanasia legale. Dunque, grazie alla generosità della gente, sembrerebbe vicina la fine della sofferenza di Mario, inchiodato in un letto d’ospedale da 12 anni, in seguito ad un incidente.

Dopo una lunga e difficile battaglia legale, condizionata da un certo ostruzionismo da parte di Asur Marche, Mario è la prima persona in Italia ad aver ottenuto il diritto al suicidio medicalmente assistito, dopo che una commissione etica ha valutato il suo caso. Successivamente c’è voluto altro tempo per individuare il farmaco che sarà impiegato e le modalità di somministrazione.

Non è l’unico caso nelle Marche ad avere rinfocolato il dibattito pubblico sull’eutanasia legale. Nel maggio scorso, Fabio Ridolfi, quarantaseienne di Fermignano, con un video che ha suscitato molto scalpore sul web, ha inviato un appello bene preciso: «Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire». Poco tempo dopo ha comunicato di aver scelto la sedazione profonda come metodo per il fine vita. Fabio ha deciso di metterci la faccia e usare il suo vero nome, a differenza di Mario e Antonio, che hanno preferito la via del riserbo. Anche Antonio è tetraplegico e come Mario sta affrontando una battaglia legale per vedere riconosciuto il proprio diritto al suicidio assistito.