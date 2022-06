PESARO – La Vitigrigo Arena si è tinta di azzurro e in questo bel cielo, le stelle più luminose e che hanno brillato come maggiore intensità sono state Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e le nostre Farfalle. 5 mila persone hanno affollato gli spalti di Pesaro durante le tre giornate di gare, mentre migliaia di telespettatori hanno seguito le fasi finali in tv sul La7: la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica 2022 è stato un successo.

Il sorriso di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri

Dopo le ultime due edizioni disputatesi a porte chiuse, quest’anno si tornava finalmente a gareggiare sotto agli occhi del pubblico, che ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione. 140 atlete e 300 componenti delle delegazioni, provenienti da 32 paesi, si sono date appuntamento a Pesaro per le fasi finali della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, giunta alla sua tredicesima edizione.

La tribuna d’onore

Tre giorni di gare ad altissimo livello, che hanno impreziosito una manifestazione memorabile. Il grande successo premia l’encomiabile sforzo degli organizzatori, che hanno allestito una macchina impeccabile sotto tutti i punti di vista, in grado di accogliere al meglio gli oltre 5 mila appassionati della grande ginnastica ritmica mondiale: Paola Porfiri, Team Manager sezione ritmica della federazione ginnastica d’Italia nonché presidente della società Aurora Fano, Luca Pieri presidente ASPES SPA di Pesaro, il consiglio direttivo nazionale, ovvero Gherardo Tecchi e Rosario Pitton, presidente e vice presidente Federginnastica Nazionale, a Davide Ciaralli responsabile ufficio comunicazione di ginnastica ritmica, a cui va dato il merito di aver portato una disciplina quasi sconosciuta fino a poco tempo fa alle dirette televisive . In tribuna d’onore poi, il presidente internazionale Morinari Watanabe e Fabio Luna, presidente regionale del CONI.

Fin dall’inizio, la vulcanica Sofia Raffaelli ha voluto mettere le cose in chiaro ed ha sfoggiato tutto il suo talento ed ha tolto ogni dubbio sull’esito finale. Nulla ha potuto Milena Baldassarri, che nonstante ottimi esercizi, ha dovuto cedere il passo, e forse, il testimone. Giulietta Cantaluppi può essere più che orgogliosa delle extraterrestri che ha cresciuto a Fabriano con Kristina Ghiurova: le allieve hanno superato le maestre, non ce ne vogliano le coach se usiamo quest’espressione.

L’esibizione delle Farfalle

Ad ogni ingresso delle azzurre il palazzetto sembrava colpito da un terremoto: urla di gioia, applausi interminabili e tifo sfegatato che divenivano vitamine per le nostre stupefacenti portacolori. E che dire delle infinite Farfalle azzurre, che hanno imparato in tempi remoti a volare, per non smettere più.

Ma non solo lo sport è stato protagonista. Ci sono stati parecchi momenti commoventi ed il pubblico dell’Arena si è dimostrato molto sensibile, toccato dall’assurda guerra in Ucraina che non solo ha mietuto migliaia di vittime e prodotto migliaia di sfollati, ma ha anche distrutto scuole e strutture che permettevano agli atleti e alle atlete di allenarsi.

Adeline Ursache