Incidenti sul lavoro, ad Ancona allevatore muore intrappolato in rotopressa

ARCEVIA – Un allevatore e imprenditore è morto intrappolato in una macchina agricola ad Arcevia (Ancona). L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola in zona Santa Croce, non lontano dal centro della cittadina.

La vittima, 65 anni, era solo e impegnato in lavori di manutenzione di una rotopressa: a una prima ricostruzione sarebbero stati smontati alcuni pannelli di protezione prima di effettuare l’intervento. Durante le operazioni però qualcosa è andato storto e l’uomo è rimasto schiacciato ed è morto.

Come riporta l’Ansa, a dare l’allarme sono stati i familiari, che sono andati a cercarlo. Sul posto gli operatori sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze dell’ordine. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.