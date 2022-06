Martinsicuro, è Giovanni Damiani il primo ospite di “Incontra la Scienza”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata approvata oggi in Giunta la gara per la concessione in gestione del servizio degli asili nido comunali “M. Ventre” e “via Accolle” di Roseto degli Abruzzi. La gara europea, per un importo superiore ai 2 milioni di euro, sarà organizzata e gestita dall’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, in qualità di ECAD dell’Ambito distrettuale sociale, e prevede la concessione delle due importanti strutture per i prossimi tre anni.

«Con questa delibera portiamo a compimento un lungo percorso iniziato alcuni mesi fa e che ha visto l’Amministrazione comunale adoperarsi, sin dal suo insediamento, per porre rimedio a una situazione ereditata» spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesco Luciani. «Infatti lo scorso anno, nonostante il grande impegno delle tre cooperative che si sono succedute nella gestione del servizio, e che ringraziamo per quanto hanno fatto seppur in una situazione difficile, lo stesso ha risentito appunto dei disagi causati dagli affidamenti “ponte” e dai continui cambi di gestione».

«Questa Amministrazione invece, proprio nell’ottica di offrire un servizio all’avanguardia e al passo con gli standard moderni, ha deciso di dare stabilità alla gestione di queste strutture e di passare da un affido di servizio a una concessione dello stesso, con il risultato di riuscire a efficientare i costi e innalzare la qualità dei servizi”» sottolineano gli amministratori rosetani. «Infatti la cooperativa che si aggiudicherà la gara, come specificato bene nel bando, potrà avere una concessione di ben tre anni e dovrà impegnarsi a garantire una serie di servizi aggiuntivi, come ad esempio le ore extra, l’ingresso anticipato, il servizio di baby parking, l’apertura anche nel week-end e il ripristino degli orari prolungati con l’apertura fino alle 18:30, tutta una serie di plus che vanno incontro alle richieste delle famiglie».

Proprio dal confronto con le famiglie rosetane che usufruiscono di questo fondamentale servizio è partita la “scrittura” del nuovo bando di gara. «Sin dal nostro insediamento abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo dialogato con loro per capire quali fossero le mancanze nel servizio e quali le problematiche più stringenti. Da questo confronto e dagli spunti emersi siamo ripartiti, scegliendo quali proposte e quali richieste recepire e come modulare il bando” dichiarano Nugnes e Luciani. “Questa gara per la concessione è il frutto di quanto emerso in questi mesi e siamo certi che le famiglie di Roseto avranno grande giovamento, sia in termini di servizi che di orari, dalla prossima gestione degli asili “M. Ventre” e del “via Accolle”, due strutture che dovranno tornare ad essere un fiore all’occhiello per la nostra città»