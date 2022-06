L'IIS Alessandrini-Marino alle olimpiadi dell'automazione Siemens 2022

TERAMO – Dopo mesi di appassionata, ma sportiva, “rivalità” tra le classi partecipanti, il 7 giugno scorso si sono concluse le Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2022. Infatti, presso il Digital EXperience Center di Piacenza, sono stati proclamati i vincitori della XIII edizione della competizione, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione all’interno del Programma Nazionale della Valorizzazione delle Eccellenze.

Dopo il benvenuto da parte di alcuni rappresentanti del management di Siemens in Italia e un breve messaggio da parte del Ministero dell’Istruzione, sono stati comunicati i nomi dei giovani vincitori per tutte le categorie di Premio previste dal concorso, che quest’anno ha confermato, ancora una volta, l’importanza e il valore di una stretta sinergia tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ne è perfetta testimonianza la collaborazione nata tra la maggior parte delle scuole partecipanti a questa edizione delle Olimpiadi e alcune tra le maggiori realtà del territorio. Alla competizione hanno partecipato circa 70 scuole tra secondarie superiori e I.T.S. provenienti da tutto il territorio nazionale.

Per la categoria “Junior” sul gradino più alto del podio è salito l’I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Parma, seguito dall’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo e dall’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto. Grande risultato per la Regione Abruzzo che ha conquistato ben tre premi, di cui due nella categoria “Junior” e uno in quella “Senior” (Istituto Tecnico Superiore Sistema Meccanica di Lanciano).

L’Istituto “Alessandrini-Marino” ha raggiunto questo importante risultato con la classe 5AE specializzazione Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettrotecnica – Curvatura Robotica, costituita dagli studenti Gabriele Battistini, Stefano Convenuto, Domenico De Angelis, Paolo Del Sordo, Manuel Di Bari, Tiziano Di Francesco, Danilo Di Giovannantonio, Gianluca Di Giuseppe, Simone Di Giuseppe, Luca Fael Napolitano, Luca Fazzini, Christian Marcacci, Antonio Menaguale, Lorenzo Modesti, Manuel Spinosi e Adamo Zenobi. Hanno ritirato il premio di 4.000,00 euro in prodotti Siemens il Tutor PCTO, prof. Riccardo Di Gabriele, e gli studenti Gabriele Battistini e Tiziano Di Francesco.La classe, inoltre, è stata premiata come migliore scuola abruzzese con un pacchetto di 100 licenze (per studenti) della piattaforma TIA Portal (SW Siemens per la programmazione di PLC, HMI e drives Siemens).

Grande entusiasmo è stato espresso dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Nardini, per l’ennesimo prestigioso risultato conseguito nel corrente anno scolastico dagli studenti del suo Istituto.

Con l’edizione di quest’anno si concludono le Olimpiadi dell’Automazione in quanto dal prossimo anno si passerà al Campionato Automazione Siemens: cambierà il nome della manifestazione, ma resterà immutato lo spirito che ogni anno anima e coinvolge centinaia di studenti e numerosi docenti provenienti da tutta Italia.