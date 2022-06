Nuovo blitz dei pescatori pugliesi e abruzzesi al porto di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una notte di tensione al porto sambenedettese, ma questa volta non era dovuta allo sciopero dei marittimi, anzi, al contrario. Diversi pescatori provenienti dall’Abruzzo e dalla Puglia sono infatti tornati al porto di San Benedetto per convincere i marittimi locali a riprendere con la protesta. Le navi che avevano ripreso il largo dunque, hanno trovato ad attenderli al rientro, i colleghi abruzzesi e pugliesi, per nulla contenti della ripresa dell’attività dei pescherecci locali.

Oltre ai marittimi, presente anche un nutrito schieramento di forze dell’ordine: polizia, carabinieri e capitaneria di porto, si sono schierati per impedire che avvenissero scontri. Nelle settimane scorse infatti, si sono registrati attimi di tensione quando i pescatori di Pescara erano giunti a San Benedetto una prima volta, per spingere all’adesione allo sciopero. Dopo che si sono registrati momenti di tensione, i marittimi sambenedettesi hanno accettato ed hanno lasciato le loro barche ormeggiate per due settimane. Ieri però, in seguito ad una riunione avvenuta in settimana ad Ancona in cui era stato stabilito di pescare due volte alla settimana, le imbarcazioni si sono rimesse in mare.

I pescatori protestano contro le difficoltà che stanno attanagliando il settore, che versa in condizioni dure. Il casus belli è stato l’aumento del prezzo del gasolio utilizzato dai pescherecci, che è praticamente raddoppiato nel giro di un anno.

Qualche parola di troppa, ma nessun incidente si è verificato ieri al porto di San Benedetto, tra i pescatori locali e quelli abruzzesi e pugliesi. Adesso la marineria dovrà decidere se aderire nuovamente allo sciopero senza compromessi, oppure se continuare ad uscire due volte la settimana.