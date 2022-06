Offida, “Madame in tour” a luglio in Piazza del Popolo

OFFIDA – Dopo il successo del tour che da maggio sta portando l’artista sui palchi dei Club italiani, “Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, continuerà anche in estate e farà tappa venerdì 22 luglio alle 21.30 in Piazza del Popolo di Offida. Concerto organizzato da Eclissi Eventi ed Elite Agency Group in collaborazione con il Comune di Offida.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita)

Il “Madame in tour” sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.