FERMO – Forse perché comunque non voleva farlo arrestare, forse per paura di nuove ritorsioni, fatto sta che non è stato l’anziano padre a denunciare il figlio arrestato oggi dalla Squadra Mobile di Fermo per maltrattamenti in famiglia. E’ stata l’Autorità Giudiziaria a disporre le indagini, dopo la segnalazione della polizia, come da parassi nei casi di “codice rosso”. L’uomo finito in manette, picchiava il padre per ottenere il denaro con cui comprare la droga. La vittima già da tempo era vessato da continue richieste di denaro da parte del figlio instabile, disoccupato e tossicodipendente. Alla fine è stato stato picchiato in maniera violenta, al punto che ha dovuto ricorrere alle cure del ponto soccorso.

Giunto con ematomi e tumefazioni evidenti al volto e ai fianchi, le sue ricostruzioni non sono parse convincenti agli inquirenti, che dopo aver capito che versava in uno stato di ansia e paura, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Dalle loro indagini, partite ai primi di giugno, e dall’ascolto dei testimoni, è emerso che il figlio arrestato oggi, subissava il padre di continue richieste di denaro, con cui comprare gli stupefacenti.

In qualche occasione però, l’uomo si è rifiutato di finanziare l’autodistruzione del figlio, suscitando le sue ire. Quando il ragazzo dava in escandescenze, ricopriva il genitore di insulti e minacce, anche di morte. In un’occasione si è appunto scagliato contro di lui, aggredendolo in maniera violenta. Nonostante questo però, l’anziano aveva deciso di non denunciare il figlio che picchiava il padre per avere il denaro per la droga.

Oggi la Squadra Mobile, dopo l’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Fermo, ha arrestato il figlio violento e lo ha condotto in carcere.