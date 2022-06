PESCARA – «Querce, ginepri, salici, pioppi: decine e decine di alberi anche di grandi dimensioni sono stati tagliati, per giunta in pieno periodo riproduttivo, nella riserva naturale regionale Sorgenti del Pescara a Popoli. Un incredibile scempio realizzato letteralmente nel cuore di una delle prime aree protette della Regione». A denunciare quella che sarebbe una vera e propria strage di alberi nella riserva naturale delle Sorgenti del Pescara a Popoli, i volontari di Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l’Orso e Lega Protezione Uccelli, che hanno diffuso un duro comunicato, corredato da fotografie scattate in punti interdetti al pubblico, con cui denunciano quanto avvenuto nella riserva naturale. «Nelle riserve regionali stanno accadendo fatti sempre più gravi, pensiamo al Borsacchio, alla Marina di Vasto ,ma questo supera ogni immaginazione. L’ufficio parchi della Regione Abruzzo deve intervenire duramente, un patrimonio unico non può essere trattato in questo modo».

I tagli sarebbero avvenuti in due zone distinte dell’area verde: lungo il sentiero Canapine e all’ingresso stesso delle sorgenti. Nel primo caso sarebbe addirittura stata aperta una pista di esbosco tra la vegetazione. I volontari delle associazioni ambientaliste e animaliste credono che non siano state effettuate tutte le necessarie ed opportune comunicazioni del caso. Promettono che nelle prossime settimane torneranno nel dettaglio sulle questioni autorizzative e a loro avviso non rispettate, ma nel frattempo fanno alcune precisazioni, in merito alle motivazioni addotte dal Comune di Popoli, «per ora solo a mezzo stampa e senza mostrare un solo atto».

Dall’Ente infatti hanno ripetuto a più riprese, l’esigenza di mettere in sicurezza il sentiero Canapine, al fine di renderlo nuovamente fruibile. Questo comporterebbe dunque l’abbattimento di alcuni pioppi. Gli ambientalisti rispondono che invece è stata compiuta una strage di alberi a Popoli, dove sono stati abbattuti anche salici, querce e ginepri e che anche nel caso sia necessario tagliare qualche albero vetusto e pericolante, non significa abbatterne decine.

Anche il periodo scelto viene fortemente criticato, dal momento che combacia con quello di riproduzione di moltissime specie di uccelli, anche protetti ed in via d’estinzione. Ovviamente, rimuovere loro l’habitat da sotto le ali non aiuta la riproduzione. Infine, ambientalisti ed animalisti biasimano la scelta di rimuovere il legname tagliato con mezzi meccanici, quando sarebbe stato più opportuno ricorrere ai muli.

«Purtroppo nella Riserva delle Sorgenti del Pescara negli ultimi mesi si sono susseguite vicende assolutamente gravi, come l’assalto di Pasquetta oppure l’occupazione non regolare delle sponde dell’area di protezione esterna per la canoistica, un’attività che era stata addirittura magnificata dalla direttrice della Riserva Pierlisa Di Felice. Oltre che in questa riserva poi, nelle ultime settimane sono venute al pettine numerose problematiche anche in altre aree protette regionali, dal Borsacchio a Roseto a Marina di Vasto. Chiediamo alla Regione Abruzzo e in particolare al dirigente Sabatino Belmaggio e alla funzionaria Serena Ciabò un intervento immediato per valutare fatti che reputiamo assai gravi perché si rischia di svilire un patrimonio unico».