Roseto, commemorazione per Ester Pasqualoni a 5 anni dal suo delitto

Sole, spiaggia, cocktail in riva al mare, pizza e la grande cucina mediterranea: è semplice la ricetta per l’estate di Uma Beach Club, oramai punta di diamante dell’offerta turistica di Martinsicuro. Il tutto condito da comfort e relax, senza rinunciare allo stile e all’eleganza: «il clou dell’estate sta per arrivare e noi siamo pronti per affrontare una grande stagione. La gente ha voglia di mare, di buon cibo, magari di un drink a regola d’arte e di un po’ di spensieratezza in questi giorni cupi».

MARTINSICURO – Si aprono gli ombrelloni, si sistemano i lettini, si prepara la linea in cucina. Il primo giorno d’estate è arrivato e tutto fila alla perfezione all’Uma Beach Club di Martinsicuro, dove già si scalpita in vista dell’entrata nel vivo della stagione turistica: «i primi weekend di sole e l’arrivo della bella stagione hanno già riportato residenti e visitatori in spiaggia. Le persone hanno voglia di mare e qui trovano tutte le comodità di cui hanno bisogno, su una spiaggia bellissima e immersi in un panorama che in pochi possono vantare», ci dicono Carlo Corsi e Giuseppe Marini, titolari della struttura.

Sebbene sia uno degli stabilimenti più recenti, l’Uma Beach Club si è già imposto come una pietra miliare dell’offerta turistica martinsicurese, grazie ad una proposta che unisce relax, eleganza e buona cucina. La splendida balconata vista mare è il luogo ideale in cui godersi un cocktail, un aperitivo di pesce o una sfiziosa cenetta. E in spiaggia i bagnanti trovano tutto il comfort che cercano: «Abbiamo dotato i nostri lettini di comodi cuscini che permettono di riposare meglio, mentre in cima agli ombrelloni abbiamo installato piccoli pannelli solari, per permettere di ricaricare tablet e smartphone. Anche le docce, gratuitamente a disposizione di tutti i nostri clienti, sono collegate ai pannelli solari, per fare contento chi ama l’acqua calda anche d’estate. Piccole comodità, che però regalano un’esperienza unica. Il tutto in una delle spiagge più belle di tutta Italia, in cui si può fare il bagno in un mare splendido, guardando le colline».

Presso l’Uma Beach Club di Martinsicuro è possibile assaggiare i grandi piatti della tradizione mediterranea e le molteplici innovazioni della chef Denise Sgobba e della sua brigata che rendono unica l’esperienza a due passi dal mare. E gli amanti dell’aperitivo non resteranno certo delusi grazie agli squisiti cocktail e le sfiziosità di pesce, oramai marchio di fabbrica dell’aperitivo di Uma Beach. «Siamo in grado di assecondare e soddisfare tutti i gusti, dal bambino che vuole il suo gelato preferito, al papà che vorrebbe assaggiare un buon vino. Cerchiamo di fare felici tutti e di regalare momenti di gioia e spensieratezza, se no a che servirebbe l’estate?».