Se n’è andato Mario, il primo italiano ad aver ottenuto il suicidio assistito

ANCONA – Ciò che non ha ottenuto Fabio Ridolfi, lo ha ottenuto Mario, nome di fantasia, il primo italiano ad aver ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. Oggi l’associazione Luca Coscioni, che lo ha sostenuto legalmente, ma anche mediaticamente, durante il suo calvario, ha reso noto che è deceduto questa mattina alla 11:05. E’ stato anche reso noto il vero nome di Mario, che fino ad ora era rimasto protetto da riserbo. Si chiamava Federico Carboni ed era rimasto inchiodato in un letto per 12 anni, dopo un incidente che lo aveva reso tetraplegico.

Questa mattina, gli è stato consegnata l’apparecchiatura medica con cui gli è stato somministrato il farmaco per il suicidio medicalmente assistito. Si è concluso dunque un percorso lungo e tortuoso, fatto di richieste, ricorsi e attese. Soprattutto attese. Prima la domanda alla commissione etica, che ha valutato il suo caso. Poi la richiesta per il farmaco da utilizzare, per la quale l’azienda sanitaria ha impiegato diverso tempo prima di pronunciarsi. Infine l’attesa a tempo non determinato, relativamente al trattamento stesso. Un vuoto legislativo non consente all’azienda sanitaria di farsi carico dei costi necessari per l’apparecchiatura e il trattamento.

Per ovviare un problema, l’associazione Luca Coscioni ha organizzato una raccolta fondi, che ha racimolato in poche ore ben più dei 5 mila euro necessari. Il denaro rimarrà a disposizione dell’assicurazione, per sostenere le sue battaglie.

Oggi l’apparecchio gli è stato finalmente consegnato e Mario, Federico in realtà, finalmente ha potuto scegliere di andarsene senza soffrire, ricorrendo al suicidio medicalmente assistito. Prima di spegnersi ha affermato: «Grazie a tutti per avere coperto le spese del ‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere»