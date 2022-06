Truffe on-line in aumento, i carabinieri di Fabriano denunciano due persone

FABRIANO – Due casi di truffe on-line risolti nelle ultime 48 ore dai carabinieri, ma non è una buona notizia. Il fenomeno dei raggiri sul web infatti sembra in aumento e sono sempre più frequenti i casi in cui è richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le ultime truffe online a danno di persone residenti a Fabriano, o nelle zone circostanti, sono avvenute appunto, negli ultimi due giorni.

La prima ha visto come vittima un sessantenne di Sassoferrato e come carnefice un ragazo di 25 anni residente a Bologna. Ha inviato al cellulare del signore un sms fasullo, nel quale si spacciava per Poste Italiane, con le indicazioni per risolvere un inesistente problema sul sistema informatico. Era tutta una scusa per ottenere nickname e password dall’anziano, che ha risposto all’sms cliccando sul link presente. In questo modo il ragazzo ha avuto libero accesso al conto corrente dell’anziano e gli ha asportato 8 mila euro. Per guadagnare tempo e coprire le sue tracce, aveva anche chiamato l’anziano, fingendosi un impiegato postale, raccomandandogli di non fare l’accesso per almeno un’ora, per fare in modo che tutto potesse risolversi. Quando ha capito di essere stato raggirato, il sessantenne ha allertato i carabinieri che, dopo complesse e articolate indagini, hanno identificato il venticinquenne. Il ragazzo, già noto per truffa, è stato denunciato. Si rinnova dunque l’appello a non condividere alcunché in rete.

Il secondo caso di truffe on-line scoperte dai carabinieri, è avvenuto a Fabriano. Questa volta la vittima non è un anziano ignaro dei pericoli del web, ma un trentenne. Segnale che truffe e raggiri si stanno facendo sempre più difficili da riconoscere. Il ragazzo aveva versato una caparra di 350 euro, come acconto per una camera in una nota località spagnola. Qualche giorno dopo però, la presunta titolare della struttura ha informato il ragazzo che la camera non era più disponibile. Quando non gli hanno restituito la caparra, il trentenne fabrianese ha subito allertato i titolari, che sono riusciti a risalire alla finta albergatrice: una ragazza di 26 anni di Firenze, anch’essa denunciata per truffa.