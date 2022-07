Portonovo, addetta alla sosta aggredita e denudata: coppia denunciata

ANCONA – Il nome scientifico è Paracentrotus Lividus, ma tutti li chiamano ricci di mare. Svolgono un importantissimo ruolo nel mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema marino e negli ultimi anni il loro numero si è ridotto parecchio, non solo per il fenomeno della pesca di frodo, ma anche per l’aumento delle temperature marine a causa del surriscaldamento globale. La loro pesca è limitatissima e la vendita assolutamente proibita, eppure ieri mattina 8000 esemplari di ricci di mare illecitamente pescati sono stati sequestrati e ributtati in acqua dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona.

Da maggio a giugno infatti, ovvero durante il periodo di riproduzione, in tutta Italia è vietato pescarli. Quando è concesso farlo però, non si possono prelevare più di 50 esemplari dagli scogli e dai fondali, non si possono utilizzare bombole di ossigeno durante la pesca ed è assolutamente vietata la vendita. Tutte cose che non hanno rispettato due pescatori di frodo sorpresi dai finanzieri di Ancona, mentre pescavano i ricci di mare presenti sulla scogliera frangiflutti del porto.

L’operazione è avvenuta nella mattinata di domenica 3 luglio, in seguito ad un lungo appostamento operato sia da pattuglie a terra, sia da una motovedetta in mare. I pescatori provenienti dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati sorpresi mentre si immergevano con le bombole nei pressi della scogliera. 8000 i ricci di mare che avevano pescato, che sono stati immediatamente sequestrati e ributtati in acqua dalle fiamme gialle. Ai due è stata spillata una contravvenzione da quattro mila euro e sono state sequestrate le bombole impiegate per la pesca di frodo.