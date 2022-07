ASCOLI PICENO – Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate dalle donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di 13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello specifico, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi di emergenza”.

Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento, merito della generosità dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva (a Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi, cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

“Da menzionare – ricorda Castelli – la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era possibilità”.

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme (107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno realizzato nuove superfici; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione dei pareri e attività di rendicontazione al fine di portare a termine ogni singolo iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata del Tronto.