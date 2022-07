Genga, auto contro un camion: gravissima una 59enne

ANCONA – Prestigioso riconoscimento per Mauro Uliassi e per lo staff dell’omonimo ristorante al molo di Senigallia. Il locale è infatti entrato al 12/o posto della speciale classifica The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022, che giudica le migliori realtà gastronomiche di oltre 20 Paesi in cinque continenti.

Il migliore al mondo è secondo la giuria del concorso “Geranium”, con sede a Copenhagen, in Danimarca, eletto miglior ristorante d’Europa e migliore al mondo per il 2022. Come riporta l’Ansa, per l’Italia, all’ottavo posto si trova “Lido 84” di Gardone Riviera, al decimo il padovano “Le Calandre” ma è proprio Uliassi a fare il salto più rilevante, scalando 40 posizioni e arrivando alla dodicesima.

Lo chef pluristellato Michelin si è aggiudicato anche il premio come new entry che si è posizionata più in alto. La motivazione, espressa da oltre mille esperti internazionali del settore alta ristorazione e gastronomia d’eccellenza, è da ricercarsi nella maestria di equilibrio e fascino con cui la cucina della costa adriatica sposa i migliori ingredienti italiani. Di Uliassi vengono esaltate le “straordinarie capacità di spaziare perfettamente tra piatti classici e innovativi”, grazie al “contributo del suo team che elabora le combinazioni nei mesi di chiusura del locale”: “ogni piatto riesce a trasformarsi in un’esperienza che toglie il fiato”.

Come riporta l’Ansa, per lo chef senigalliese si tratta dell’ennesima conferma: nel novembre scorso la guida Michelin gli ha confermato per il 2022 le tre stelle, il massimo riconoscimento, mentre “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso aveva rinnovato la fiducia in lui attribuendogli le ambite tre forchette e il premio menù degustazione dell’anno.