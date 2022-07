Bambina caduta in un pozzo a Cingoli, portata in salvo dai Vigili del Fuoco

MACERATA – Disavventura per fortuna senza grosse conseguenze per una bambina di soli 7 anni, che ieri, martedì 19 luglio, è caduta in un pozzo nella frazione di Troviggiano di Cingoli. La piccola è precipitata ad una profondità di 7 metri, ma ha trovato la forza di aggrapparsi alle fessure presenti nelle pareti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il fatto è accaduto intorno alle 12:30. Sono stati momenti concitati, di paura e ansia per la piccola, che però, fortunatamente, si sono risolti per il meglio.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con una squadra specializzata in questo tipo di interventi utilizzando le tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviale. Le operazioni di recupero sono state complesse, ma hanno permesso di recuperare la bambina, sana e salva.

La bambina caduta nel pozzo a Cingoli è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha deciso di trasferirla con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri, come da prassi in queste situazioni, per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente di ieri mattina.