Chieti, “frode carosello” su carburanti: evasa Iva per 130 milioni

CONTROGUERRA – Sabato 9 luglio, alle ore 17:30 davanti il Comune di Controguerra in Via G. Amadio n. 1, la locale Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura propone l’iniziativa dal titolo “Meno foto più qualità – Photowalk con Fotografi professionisti”.

«Il progetto – dichiara il Vicesindaco Fabrizio Di Bonaventura – è inserito nell’ambito della terza edizione del contest fotografico “Uno sguardo su Controguerra” sul tema dal titolo “Terra del Vino – il Lavoro e il Territorio” organizzato insieme con l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione “I Vignaioli di Controguerra”.

L’appuntamento prevede il raduno in Via G. Amadio n. 1, davanti all’olivo secolare, per dare avvio ad una passeggiata cui parteciperanno alcuni fotografi professionisti per imparare a fotografare su aspetti riguardanti il tema specifico di questa edizione. Infatti, sarà possibile spostarsi su alcune aziende vitivinicole del territorio per fare delle foto, non solo sui vigneti, ma anche nelle Cantine. Sarà dunque anche un’occasione per visitare il nostro territorio con i Vignaioli. I tutor dell’iniziativa saranno i due fotografi professionisti Ivano Di Benedetto e Mauro Di Bonaventura che terranno una vera e propria lezione riguardante i metodi da adottare quando si fanno fotografie in campo aperto con due tipologie di dispositivi: la macchina fotografica ed il telefonino. Un felice ritorno di due graditissimi ospiti che saranno di supporto agli appassionati di fotografia ma soprattutto ai concittadini che parteciperanno al Contest fotografico in cui i due fotografi, oltre a far parte della Giuria, costituiscono la parte tecnica. In merito al Concorso fotografico voglio ricordare che le foto, da scattare con qualsiasi

apparecchiatura, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2022».

Il progetto, ideato nel 2020 da Fabrizio Di Bonaventura, si presenta con un indirizzo tematico che, mettendo in relazione il territorio, le sue specifiche connotazioni vocazionali e le sue tradizioni, invita a raccontare Controguerra facendo emergere aspetti, luoghi, particolari nelle immagini dei partecipanti secondo il personale punto di vista e la sensibilità individuale.

«Dopo una serie di iniziative in collegamento streaming – conclude il Vicesindaco – presentiamo quindi un appuntamento didattico all’aperto con una modalità in presenza ma nel rispetto delle regole di sicurezza».