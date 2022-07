Incendi, rogo su collina di Silvi: elicottero al lavoro

PESCARA – Sono 2.309 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.281 tamponi molecolari e 6.556 test antigenici: il tasso di positività è pari al 29,46%.

Come riporta l’Ansa, si tratta di uno dei valori più alti mai registrati. Il totale dei casi supera quota 430mila. In rapido aumento i ricoveri, che passano dai 136 di ieri ai 145 di oggi. Non si registrano i decessi: il bilancio delle vittime resta fermo a 3.377.

Gli attualmente positivi al virus salgono rapidamente e arrivano a 28.120 (+1.596): 139 pazienti (+8) sono ricoverati in ospedale in area medica e 6 (+1) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi sale a 431.922: 90.270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+456), 122.985 in provincia di Chieti (+707), 99.884 in provincia di Pescara (+494), 105.804 in provincia di Teramo (+511) e 8.500 fuori regione (+61), mentre per 4.479 (+80) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nell’ultima settimana sono emersi 11.091 nuovi casi: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +63%. Continua ad aumentare l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 871. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 3% per le terapie intensive e al 10% per l’area non critica.