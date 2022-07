Jesi, i residenti di via Roccabella denunciano incuria e disinteresse da parte del Comune

JESI – «Più di venti giorni fa mi sono recato personalmente in municipio per segnalare la fuoriuscita da una fogna di ogni genere di liquami. Respiriamo odori nauseabondi e negli ultimi giorni poi, si è venuta a creare una strana muffa di un colore verde intenso. Addirittura, dalla cloaca sono spuntate alcune piantine». A parlare Marco Montanari, residente nella centralissima via Roccabella a Jesi, frequentata anche dai turisti, che denuncia incuria e mancato interesse da parte dell‘amministrazione comunale da poco insediatasi.

«Sono stato ricevuto e ascoltato alla reception da un’addetta molto gentile che, in seguito alle mie rimostranze, prontamente ha inviato due mail dirette agli uffici di competenza. Il personale si è presentato il giorno dopo con impeccabile puntualità e mi ha ascoltato, purtroppo però al momento l’incontro si è rivelato infruttuoso e la situazione non è cambiata».

La fuoriuscita di liquami dal tombino di via Roccabella

La fuoriuscita di liquami dal tombino di via Roccabella a Jesi, non ha solo generato odori insopportabili e spettacoli poco piacevoli alla vista, ma ha anche attirato volatili e roditori. «I piccioni, noto patrimonio locale -continua sarcastico Montanari – bevono quelle acque a beneficio di tutti noi che subiamo il loro guano, il quale non viene pulito da almeno quindici giorni. Qualche sera fa invece, mentre trascorrevo la serata con alcuni amici in un locale della via, è passato per l’ennesima volta un grosso topo, che oramai i residenti hanno ribattezzato “la Pantegana”. Proveniva dalla via antistante e con calma e tranquillità si è diretto verso piazza Pergolesi».

Ma non è solo lo stato di incuria a far protestare i residenti di via Roccabella a Jesi, quanto la mancanza di comunicazione con l’Amministrazione comunale: «Non avendo ricevuto risposta da parte degli uffici competenti, ho cercato di inviare alcune email agli indirizzi segnalati dal comune, ma non è stato possibile recapitarli, perché le caselle di posta sono piene e non possono ricevere ulteriori messaggi» fa sapere ancora Montanari, che conclude: «L’Amministrazione non deve intervenire in tempi rapidi, ma immediatamente. Ho la finestra proprio sopra questo schifo e sentire questa puzza vomitevole non è certamente bello».