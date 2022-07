Lavoro, Regione Abruzzo: via libera a trattamento salariale per lavoratori Val Vibrata

PESCARA – Su le vele e rotta per le Tremiti. Tutto pronto per ritornare in barca inseguendo il vento migliore. L’occasione è la “Pescara-Tremiti”, storica regata “lunga” di vela d’altura che dopo anni rientra nel calendario della Federazione Italiana Vela con l’organizzazione del Circolo Nautico Pescara e battezzata “Ferretti-Locman Cup”.

Il via per la veleggiata/regata Pescara-Tremiti è previsto per venerdì 15 alle ore 19, dopo il briefing, dal porto turistico Marina di Pescara con rotta sud-ovest sulle Isole Tremiti. Il traguardo è fissato al traverso della punta del faro San Domino, sulla Punta del Diavolo. L’arrivo è previsto per sabato 16, con tempo limite per rientrare in classifica fino alle ore 19. In serata festa per armatori ed equipaggi a San Domino, presso il ristorante La Fenice.

Ripartenza libera, ma qualcuno sicuramente ne approfitterà per una vacanza nel limpido mare dell’arcipelago della Riserva naturale marina di fronte alla costa pugliese. All’imbarcazione prima classificata “overall” secondo il punteggio acquisito nelle classi Fiv in tempo

compensato andrà il Trofeo Locman Cup, premi anche per i primi tre classificati nelle categorie A, B e C. Tutte le barche che arrivano entro il tempo limite parteciperanno all’estrazione di un orologio Locman MARE 300 mt.

Le imbarcazioni iscritte alla competizione velica sono una ventina provenienti dai vari porti abruzzesi, il percorso da coprire in mare corrisponde a circa 60 miglia marine, per un tempo stimato di navigazione di circa 10 ore, a seconda delle condizioni meteomarine. La “Pescara-Tremiti” è l’ultima in ordine di tempo di una ricca serie di regate organizzate dal Circolo

Nautico Pescara (Cnp 2018). Dal campionato primaverile alla indimenticabile “Cerasuolo d’Abruzzo Cup”.

Dopo la pausa di agosto il calendario del Circolo prevede un’altra classica, la regata “Dannunziana”, in onore di Gabriele d’Annunzio e nell’ambito delle manifestazioni in suo ricordo. Poi sarà la volta della intramontabile Cooking Cup.