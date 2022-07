Le Marche domenica protagoniste di “Bell’Italia In Viaggio”, il programma di La7 condotto da Fabio Troiano

ANCONA – Un uomo residente a Macerata è stato agganciato sul web per una truffa on-line relativa alla vendita del suo gommone, consumatasi poi a Cerreto d’Esi. Il quarantaduenne vittima del raggiro infatti, aveva messo in vendita l’imbarcazione su un sito specializzato, ma dopo averla venduta, si è accorto che in realtà era stato truffato e che era stato lui a versare il denaro pattuito per l’acquisto. Tre ragazzi residenti in Lombardia tra i 24 e i 27 anni sono stati denunciati.

Poco dopo aver messo in vendita un gommone a motore, l’uomo è stato contatto dagli “acquirenti interessati”, pronti a procedere con l’acquisto da 5 mila euro. Al momento del pagamento però è scattata la truffa e l’uomo che ha venduto il gommone in realtà, ha versato il denaro sul conto degli acquirenti.

Quando infatti è terminata la breve trattativa ed è arrivato il momento della transizione, i tre hanno indicato al venditore il metodo di pagamento più comodo per loro e gli hanno chiesto di fermarsi ad un bancomat e seguire le loro istruzioni. L’uomo si è fermato a Cerreto d’Esi ed ha seguito le indicazioni che i tre gli hanno fornito, convinto che fosse un modo rapido e sicuro per ottenere il denaro pattuito. In realtà i tre gli hanno fatto versare i cinque mila euro del costo del gommone su una carta prepagata.

L’uomo ha lasciato il comune anconetano convinto di aver concluso la vendita e che tutto fosse andato a buon fine. Successivamente però, l’home banking ha rivelato l’amara sorpresa. L’uomo allora ha fatto immediatamente ritorno a Cerreto d’Esi ed ha sporto denuncia ai carabinieri per la truffa legata alla vendita del suo gommone. I militi hanno avviato le indagini e sono risaliti ai responsabili, i tre ragazzi lombardi, che sono stati denunciati per truffa in concorso.