Maltempo: grandinata ad Ascoli Piceno, acquazzone su Ancona

ANCONA – Un’ondata di maltempo (per altro preannunciata dalla Protezione civile regionale) con pioggia, vento e grandine ha colpito le Marche nel primo pomeriggio di oggi. Una violenta grandinata si è abbattuta su Ascoli Piceno: chicchi di grandine grandi come noci sono precipitati con grande violenza causando danni alle auto in sosta, alle coperture in vetro di alcune abitazioni e terrazzi e anche con il cedimento di alcune parti di impalcature di cantieri.

Come riporta l’Ansa, in corso interventi dei vigili del fuoco e la conta dei danni, che si annunciano ingenti. Si teme per le coltivazioni. Ad Ancona una trentina di persone è rimasta bloccata sulla spiaggia di Mezzavalle a Portonovo (raggiungibile con un sentiero molto ripido) sono dovuti intervenire i sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco per soccorrere i bagnanti che non riuscivano a risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero reso scivoloso della pioggia. Si tratta di ragazzi, donne e uomini che dono stati prelevati dalla spiaggia con i gommoni del vigili del fuoco in 3 viaggi e trasportati al molo della spiaggia di Portonovo.